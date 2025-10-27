Παρά τον βροχερό καιρό πραγματοποιείται κανονικά αυτή την ώρα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Βηματίζοντας στον ρυθμό της Φιλαρμονικής του δήμου Θεσσαλονίκης, μαθήτριες και μαθητές σχολείων της πόλης παρελαύνουν επί της Τσιμισκή.

Στην εξέδρα των επιστήμων δίνουν το παρών, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Σταύρος Καλαφάτης, αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddszn8997qhd?integrationId=40599y14juihe6ly}