Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από τη στυγερή δολοφονία που σημειώθηκε στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Νεαρός άνδρας πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος τον 52χρονο ξάδελφό του, με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει νεκρό επί τόπου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26.10.2025), μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που διασκέδαζαν στη γιορτή. Ο δράστης, αφού εκτέλεσε εν ψυχρώ τον συγγενή του —έναν 52χρονο κτηνοτρόφο—, εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος και αναζητείται.

Από τη στιγμή του εγκλήματος, οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες εμφανίζονται απρόθυμοι να μιλήσουν στις αρχές.

Το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις πως δράστης και θύμα είχαν χρόνιες προσωπικές διαφορές. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των παρευρισκόμενων να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το θύμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά βίας και υποθέσεις σχετικές με αδέσποτα ζώα.

Φόβοι για βεντέτα

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς επικρατεί έντονη ανησυχία μήπως προκύψουν αντίποινα από την οικογένεια του θύματος. Όλα δείχνουν ότι ο νεαρός δράστης επιδίωξε να πάρει εκδίκηση για παλαιότερη διαμάχη μεταξύ τους.