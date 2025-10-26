Ελαφρά τραυματίας ο άνδρας φύλαξης του πρώην υπουργού. Ελεύθεροι οι τέσσερις προσαχθέντες.

Νέες στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση σε εστιατόριο του Ηρακλείου κατά του πρώην υπουργού, Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες και όπως μεταδίδει το neakriti.gr, κατά το χθεσινοβραδινό σοβαρό επεισόδιο, που ξεκίνησε γύρω στις 23:30, έγιναν τέσσερις προσαγωγές από την Αστυνομία, οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψει εμπλοκή και οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Παράλληλα, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ο άνδρας φύλαξης του πρώην υπουργού, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Την επίθεση που δέχτηκε χθες βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου της Κρήτης σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης. «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» γράφει ο κ. Βορίδης.

Και προσθέτει: «Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παυλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε χθες το βράδυ (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου όπου βρίσκονται εστιατόρια και ουζερί, όταν πολυπληθής ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Μάκη Βορίδη. Ο κ. Βορίδης βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής με μέλη της οικογένειας του και φίλους, όταν λίγο μετά τις 23:30 δέχθηκε την επίθεση.

Μάλιστα κάποια από τα άτομα που του επιτέθηκαν, αναποδογύρισαν τραπέζια, πέταξαν καρέκλες, και μπουκάλια προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους θαμώνες του συγκεκριμένου εστιατορίου , αλλά και των κοντινών καταστημάτων. Ο κ. Βορίδης και μέλη της οικογένειας του, φέρεται να φυγαδεύτηκαν αρχικά σε διπλανό κατάστημα, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής αποχώρηση του από την περιοχή.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.