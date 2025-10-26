Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση την Τρίτη, θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σήμερα, Κυριακή, στη δοξολογία και στην πανηγυρική τελετή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παρίσταται και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος νωρίτερα εγκαινίασε στη Νομική Σχολή την πρώτη έδρα Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

11:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

12:40 Εγκαίνια έκθεσης «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος» στην Αγιορειτική Εστία

13:30 Γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης

17:30 Τελετή εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 113ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης και τους Έπους του '40 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απονομή τιμών προς τους Προέδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

11:00 Τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

19:00 Εγκαίνια έκθεσης «Ζωντανεύοντας την Ιστορία» στο Υπουργείο Εσωτερικών -Μακεδονίας & Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης).

Τρίτη 28 Οκτωβρίου