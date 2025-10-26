Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης, προστάτης της Θεσσαλονίκης, έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα, επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού. Ήταν στρατηγός της πόλης και μυστικός χριστιανός.

Η παράδοση τον συνδέει με τη σωτηρία της Θεσσαλονίκης από πλήθος κινδύνων — από πολιορκίες έως επιδημίες — ενώ το όνομά του έχει ταυτιστεί με τη Θεία Πρόνοια και τη θαυματουργία.

Ο Άγιος Δημήτριος τιμάται επίσης ως προστάτης της Ελασσόνας, του Λαγκαδά, της Ναυπάκτου, της Σιάτιστας, του Αγίου Δημητρίου Αττικής, της Πετρούπολης, της Κερατέας και πολλών ακόμη πόλεων.

Σήμερα Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

