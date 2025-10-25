Δείτε το βίντεο με τις κινήσεις του 50χρονου.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την Καλλιθέα αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που ο 50χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό ενώ προηγουμένως προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πρόκειται για την αρχή του άγριου επεισοδίου που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφού λίγη ώρα μετά αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν σε κατάσταση αμόκ να προκαλεί φθορές και σε άλλα οχήματα.

Κατά την προσπάθεια ελέγχου, ο 50χρονος επιτέθηκε με το μαχαίρι που κρατούσε, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό στο αριστερό χέρι.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί πόδι.

Δείτε βίντεο:

