Στο επίκεντρο βρίσκονται κλήσεις που έγιναν λίγα λεπτά πριν και μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του.

Ένας σφραγισμένος φάκελος, γεμάτος δεδομένα και απαντήσεις για την υπόθεση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μια εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Ανακρίτρια είχε ζητήσει από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να της διαβιβάσει σε κλειστό φάκελο τα απολύτως απόρρητα στοιχεία από το «άνοιγμα» επτά κινητών τηλεφώνων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κλήσεις που έγιναν λίγα λεπτά πριν και μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του, αλλά και επικοινωνίες που «ταξιδεύουν» από τη Μεσσηνία προς την Αθήνα.

Το υλικό αυτό- χρονικά σημεία, συνομιλίες, μηνύματα- ίσως «ξεκλειδώσει» το παζλ μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και κρατά ακόμη πολλά μυστικά. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται και οι τηλεφωνικές κινήσεις των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους.

Παράλληλα, η Ανακρίτρια συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις, μεταξύ άλλων, χθες και από άτομα που εργάζονταν στο κάμπινγκ τη μοιραία νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Η στόχευση είναι σαφής: να φωτιστούν οι αντιφάσεις, να διασταυρωθούν οι εκδοχές και να συντεθεί με ακρίβεια η εικόνα των τελευταίων ωρών πριν το έγκλημα.

Την ίδια στιγμή, αίτηση για μέτρα προστασίας υπέβαλε η ανιψιά του 68χρονου θύματος, γυναίκα που, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και θεωρείται βασική μάρτυρας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, ένιωσε ότι κινδυνεύει, καθώς φαίνεται να έχει δεχθεί και απειλητικά μηνύματα.

Όλα δείχνουν ότι οι Αρχές έχουν πλέον σχηματίσει πιο καθαρή εικόνα, όχι μόνο για το κίνητρο του εγκλήματος, αλλά και για την ενδεχόμενη εμπλοκή κι άλλων προσώπων. Το ζητούμενο τώρα είναι η πλήρης στοιχειοθέτηση της υπόθεσης.