Eξελίξεις έχουμε στην διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της 16χρονης μαθήτριας έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Αστυνομία προχώρησε σε κοινοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να σφραγιστεί το νυχτερινό κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη και η παρέα της, λίγες ώρες πριν η ανήλικη βρει τραγικό θάνατο έξω από αυτό.

Το γεγονός ότι το κλαμπ στο Γκάζι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικές αρχές μετά από ενδελεχείς έρευνες, αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε από τον Δήμο Αθηναίων τη σφράγιση του καταστήματος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Τμήμα Ανηλίκων, το κλαμπ παραβίαζε συστηματικά τη νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων, προσφέροντας ποτά χωρίς να ελέγχεται η ηλικία των πελατών.

Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε ήδη στο νομικό τμήμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο εξετάζει τη διαδικασία σφράγισης του χώρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες ευθύνες, είτε από τους υπεύθυνους του καταστήματος είτε από πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί τη μοιραία νύχτα.

Φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος της ανήλικης ήρθε ως αποτέλεσμα πνευμονικής εμβολής. Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

