Σε κρίσιμη κατάσταση ο 15χρονος μαθητής.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης μέσα σε γυμναστήριο στον Άλιμο, μετά από καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της προπόνησής του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο 15χρονος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» της Βούλας, όπου οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» για περαιτέρω νοσηλεία.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ανήλικος φέρει επιπλέον βλάβες στο ήπαρ και στον θώρακα, πιθανότατα από την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που του εφαρμόστηκε στο σημείο.