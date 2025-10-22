Με την παρέμβαση των αστυνομικών το νήπιο έφτασε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στον Ωρωπό, όταν μία γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα από το Χαλκούτσι, κρατώντας το 2χρονο παιδί της που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα, περιπολικά του Αστυνομικού Τμήματος, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετέφεραν μητέρα και παιδί στο Νοσοκομείο «Μητέρα» σε λιγότερο από 30 λεπτά σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της αστυνομίας και την άμεση φροντίδα των γιατρών, το νήπιο κατάφερε να γλιτώσει τον κίνδυνο.