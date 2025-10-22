Μεγάλοι τραγουδιστές αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε χθες.

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου σκόρπισε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που μεγάλωσε με τα τραγούδια του.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής, που σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική μουσική σκηνή για πάνω από έξι δεκαετίες, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο έργο και μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη.

Συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους και φίλους

Μεταξύ αυτών που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο ήταν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Γιώργος Νταλάρας με ανάρτησή του στο instagram με ένα φόντο μαύρο αρκέστηκε να γρέψει «Θλίψη Βαθιά, τώρα μόνο σιωπή».

{https://www.instagram.com/p/DQFgkLdjPzs/?utm_source=ig_web_copy_link}

Η Γλυκερία τον αποχαιρέτησε λέγοντας:««Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Νιόνιο».

{https://www.instagram.com/p/DQFRi7PjuK-/?utm_source=ig_web_copy_link}

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ανέφερε «Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου.Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή».

{https://www.instagram.com/p/DQFVwvkDMP1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading}

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε και ο Νίκος Πορτοκάλογλου: «Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός».

{https://www.facebook.com/NikosPortokaloglou/posts/1363804721778875?ref=embed_post}

Πολλοί ακόμα τραγουδιστές, συνθέτες και νέοι καλλιτέχνες δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις αγαπημένες τους στιγμές μαζί του, αποδεικνύοντας το πόσο βαθιά επηρέασε γενιές μουσικών.