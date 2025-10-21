Αμετανόητος ο 18χρονος μητροκτόνος τηλεφώνησε στην Αστυνομία, ενημέρωσε για την πράξη του και παραδέχθηκε ότι την σκότωσε γιατί δεν άντεχε άλλο μαζί της.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την άγρια εν ψυχρώ δολοφονία μίας 54χρονη γυναίκα από τα χέρια του 18χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους. Ο νεαρός, κατά την προανάκριση, ομολόγησε την πράξη και περιέγραψε με ψυχρότητα τον τρόπο που την εκτέλεσε.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr η μητροκτονία έλαβε χώρα ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων. Ο ίδιος ο 18χρονος μητροκτόνος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και είπε ότι έπνιξε την μητέρα του. Δεν έμεναν μαζί αλλά συχνά υπήρχαν διενέξεις με την μάνα.

Έπνιξε την μητέρα του με μια πετσέτα

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι όταν μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση στο σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο 18χρονος σηκώθηκε ξαφνικά, πήγε στο μπάνιο, πήρε μία πετσέτα και, επιστρέφοντας, έπιασε τη μητέρα από πίσω, έβαλε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της και την έσφιξε μέχρι που αυτή έχασε τις αισθήσεις της.

Ο δράστης, όπως φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, είπε μεταξύ άλλων: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του δράστη είναι χωρισμένοι και εκείνος διέμενε με τον πατέρα του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία-νεκροτομή. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα γεγονότα, τα κίνητρα και ενδεχόμενες προγενέστερες ενδείξεις ενδοοικογενειακής έντασης.

Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για σοβαρό περιστατικό εκείνη την ημέρα πριν την άφιξή τους, ενώ γείτονες και κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν σοκαρισμένοι από το μέγεθος της βίας και την ψυχρή ομολογία του δράστη. Η Αστυνομία συνεχίζει τις καταθέσεις μαρτύρων και συλλέγει στοιχεία που θα σταλούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μητέρα και γιος είχαν συχνούς καβγάδες αν και σήμερα φέρεται ότι δεν είχαν καβγαδίσει και απλά οι δυο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση. «Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από το λαιμό, την έσφιξα και την σκότωσα» φέρεται ότι είπε ο 18χρονος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο του ειδεχθούς εγκλήματος.

«Ήρθε να την επισκεφθεί και την σκότωσε»

«Έμενε με τον πατέρα του και προχθές ήρθε εδώ, έφυγε την Κυριακή και ήρθε πάλι χθες εδώ. Δεν μας είπαν τίποτα. Ούτε ακούσαμε τίποτα, ούτε καταλάβαμε τίποτα. Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του», δήλωσε στο MEGA η θεία του θύματος. Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του, ενώ δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του. «Δεν είχαν και τόσο καλές (σχέσεις), αλλά τελευταία είχαν καλές. Τότε που ήταν πιο μικρός δεν ήταν τόσο καλά. Κρίμα για το παιδί, είναι μικρό παιδί», σημειώνει η θεία του.

Σοκ για τον 18χρονο μητροκτόνο – Οι γείτονες μιλούν για ένα «καλό παιδί»

Οι γείτονες περιγράφουν τον νεαρό ως καλό και ευγενικό παιδί, που όμως δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του.Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν bullying στο σχολείο, λόγω του διαζυγίου των γονιών του, με τον ίδιο να ζει με τον πατέρα του. Η μητέρα και ο γιος φέρονταν να είχαν συχνούς καβγάδες κατά τις επισκέψεις του νεαρού, κυρίως επειδή εκείνος δεν συμφωνούσε με τις πράξεις και τις συμπεριφορές της. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για προηγούμενα ψυχιατρικά προβλήματα του δράστη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι. Η σορός της 57χρονης μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή στη Λάρισα. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία με την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την έκδοση πορίσματος από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ο 18χρονος θα αντιμετωπίσει τις σχετικές κατηγορίες ενώπιον της δικαιοσύνης.

