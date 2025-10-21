Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Η κλήρωση το Eurojackpot μόλις ολοκληρώθηκε και οι αριθμοί που κερδίζουν τα 10 εκατ. ευρώ είναι: 6, 21, 30, 40 και 46. Τζόκερ οι αριθμοί 3 και 4.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων