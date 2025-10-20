Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον δρόμο Πλαγιάρι – Επανομή στη Θεσσαλονίκη, με την εμπλοκή πέντε οχημάτων.

Σύμφωνα με το βίντεο, που καταγράφηκε από εσωτερική κάμερα ενός από τα οχήματα, ένα ΙΧ περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας αλυσιδωτή καραμπόλα.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο έσπευσε η Τροχαία προκειμένου να ερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος.

Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων περιέγραψε στο GRTimes την καταστροφή που υπέστη: «Η περιουσία του καθενός από τα τέσσερα αυτοκίνητα και η ψυχική οδύνη είναι αυτή που δεν πληρώνεται! Επίσης το αυτοκίνητό μου ήταν συλλεκτικό τώρα είναι παλιοσίδερο. Τώρα αφού ήμαστε καλά τα σίδερα θα γίνουν άλλα σίδερα

Το αμάξι που είχα είναι 33 χρόνων! Ήταν αντίκα. Το είχα ανακατασκευασμένο πλήρως! Και τώρα θα πρέπει να ψάξω να βρω αυτοκίνητο!».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

