Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 35χρονου Δημήτρη Ιωάννου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου, από το σπίτι του, στη Μαυροθάλασσα, Βισαλτίας Σερρών.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

«Ο 35χρονος έχει μαύρα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,72μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε αθλητικά παπούτσια και έφερε βαλίτσα μαύρου χρώματος.

Κάνει νευρικές κινήσεις και δεν μιλάει καθαρά (τραυλίζει).

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».