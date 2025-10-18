Τον Ιανουάριο του 2022, η γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Η οικιακή βοηθός που θα αναλάμβανε τη φροντίδα της ηλικιωμένης που βρέθηκε καμένη στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι, μίλησε το «Τούνελ».

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το Ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα.

Η γυναίκα ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου. Η Ελένη Παπαδοπούλου ήταν η «αρχόντισσα του Κολωνακίου».

Η κάμερα του «Τούνελ» αναζήτησε τη γυναίκα που θα αναλάμβανε τη φροντίδα της ηλικιωμένης που βρέθηκε απανθρακωμένη. Πρόκειται για μια οικιακή βοηθό από τη Γεωργία.

«Όσα είχα να πω τα είπα στην Αστυνομία που με κάλεσε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα… Δεν την ήξερα την κυρία, δεν την έχω δει ποτέ. Το έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές… Εκείνη την ημέρα θα πήγαινα πρώτη φορά στο σπίτι της εγώ. Δεν πρόλαβα ούτε να την δω…».

Η κόρη της οικιακής βοηθού, μίλησε και για το σοκ που υπέστη εκείνη την ημέρα. «Πρώτη μέρα θα πήγαινε σε αυτό το σπίτι και συνέβη αυτό. Σοκαρισμένη ήταν. Πέρασαν τρία χρόνια από τότε και έχει πάει τόσες φορές στην αστυνομία…», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν εκείνο το απόγευμα, η μητέρα της είχε ραντεβού με τον γιο της ηλικιωμένης, προκειμένου να την πάει στο σπίτι της για να δουλέψει και φτάνοντας είδε τη φωτιά, εκείνη απάντησε πως δεν γνωρίζει κάτι.

