150 νέες θέσεις πυροσβεστών για ενίσχυση της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία (Π.Ε.Θ.) με επταετή θητεία. Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, ενισχύοντας το επιχειρησιακό δυναμικό του Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος εδώ

Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας και της ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών.