Πού είναι αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση με την κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετά σημεία της Αττικής, αφού οι συνήθεις δρόμοι είναι στο «κόκκινο».

Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν στον Κηφισό, στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Δύσκολη είναι επίσης η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και την παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου.

Υπομονή πρέπει να κάνουν και οι οδηγοί που βρίσκονται στη βασιλέως Κωνσταντίνου, στη βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι.

Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική οδό. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30', από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία). Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από τη Μεταμόρφωση έως την Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1979181885608645011}