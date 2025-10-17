Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το συγκεκριμέο προϊόν περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σταφιδοκέικ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Σταφιδοκέικ- The Cookie masters» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2025, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. ΕΠΕ που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.