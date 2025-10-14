Κουμαρίνη εντοπίστηκε στο τσουρέκι που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ.

Την ανάκληση παρτίδας τσουρεκιού ζήτησε ο ΕΦΕΤ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιέχει κουμαρίνη και προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Πρόκειται για το «Τσουρέκι - THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 480 γραμμαρίων. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα, της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Έπειτα από αυτό, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος και οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί όσους έχουν αγοράσει το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ