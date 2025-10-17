Η αρκούδα κολύμπησε κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου περισσότερo από μιάμιση ώρα.

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα κατέγραψε κάμερα στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη όταν μια μεγαλόσωμη αρκούδα εθεάθη να κολυμπά ατάραχη, διασχίζοντας τη λίμνη, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία.

Το βίντεο, που προκαλεί δέος και θαυμασμό, παραχωρήθηκε από τον Αντιπρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων, Θανάση Γκαμπούρα, ο οποίος κατέγραψε το άγριο ζώο την ώρα που κινούνταν μέσα στα νερά της λίμνης. Το άγριο θηλαστικό κολύμπησε κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου περισσότερο από μιάμιση ώρα για να διανύσει μια απόσταση περίπου 20 χιλ. από τα Κρανίδια Σερβίων προς την Καισάρεια Κοζάνης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γκαμπούρας ανέφερε ότι παρέμεινε στο σημείο σε απόσταση ασφαλείας, παρακολουθώντας την πορεία του ζώου ώστε να μην το τρομάξει. Όπως είπε, η αρκούδα διένυσε περίπου 2,5 χιλιόμετρα μέσα στο νερό, μέχρι να φτάσει με ασφάλεια στην απέναντι όχθη. Από το βίντεο που κατέγραψε ο ψαράς, φαίνεται πως το ζώο είναι σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς εμφανείς τραυματισμούς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρώτη φορά βλέπει αρκούδα να διασχίζει τη λίμνη, αν και στο παρελθόν έχει τύχει να δει αγριογούρουνα να την περνούν κολυμπώντας από τη μία πλευρά στην άλλη.

Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους να δείχνουν σεβασμό και προσοχή σε πιθανές συναντήσεις με άγρια ζώα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkfkd4rms15?integrationId=40599y14juihe6ly}