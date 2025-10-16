Άπό την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του διαμερίσματος στην Πρέβεζα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα στην Πρέβεζα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες. Η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά μέσα σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ηλέκτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Post, στο διαμέρισμα βρισκόταν ο ένοικος του διαμερίσματος και η σύζυγός του. Στην προσπάθειά τους να ανάψουν το γκαζάκι για να φτιάξουν καφέ, έγινε έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα κυρίως στα χέρια.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε αλλά μετά από τις πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την Πυροσβεστική.