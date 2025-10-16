Οι πολυδιαφημισμένες κάμερες σε όλη την Αττική που υποτίθεται οτι θα βεβαίωναν παραβάσεις εντός του λεκανοπεδίου... αγνοούνται. Πολλές από αυτές παραμένουν ανενεργές, άλλες έχουν τοποθετηθεί χωρίς όμως να εντοπίζονται.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν αντικρουόμενες πληροφορίες για 41 νέες κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, οι οποίες υποτίθεται ότι θα καταγράφουν παραβάσεις όπως η μη χρήση ζώνης, η οδήγηση χωρίς κράνος ή η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Ωστόσο, η εικόνα στην πράξη είναι διαφορετική.

Σήμερα, στους δρόμους της Αττικής λειτουργούν τρία είδη καμερών:

Κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας: Εγκατεστημένες σε κεντρικούς άξονες, μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης/ΘΕΠΕΚ για εποπτεία ροής και συμβάντων. Δεν βεβαιώνουν παραβάσεις.

Κάμερες λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ/ΟΣΥ): Παρακολουθούν την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες. Η διαδικασία καταγραφής και αποστολής στοιχείων στην Τροχαία δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη (red-light): Πιστοποιημένες για καταγραφή μόνο της παραβίασης κόκκινου φωτός.

Τι ισχύει για τις νέες κάμερες

Ο Κίμωνας Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και πρώην σύμβουλος οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνει ότι δεν έχει ξεκινήσει μαζική λειτουργία καμερών που βεβαιώνουν παραβάσεις.

Το έργο για 388 νέες κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και εγκρίσεων και δεν είναι ακόμη σε κανονική λειτουργία. Όταν εγκατασταθούν, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε διασταυρώσεις υψηλής επικινδυνότητας με βάση στατιστικά ατυχημάτων, και θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις κόκκινου φωτός — όχι χρήση κινητού, ζώνης ή κράνους.

Όπως δηλώνει ο κ. Λογοθέτης στο Action24 «Το έργο των καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Οι 388 νέες κάμερες θα ελέγχουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Προς το παρόν, μόνο δύο πιλοτικές κάμερες έχουν εγκατασταθεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και λειτουργούν δοκιμαστικά, χωρίς αποστολή παραβάσεων».

Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του ενιαίου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παραβάσεων, το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, καμία νέα κάμερα της Περιφέρειας δεν μπορεί να εκδίδει αυτόματα κλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αττική Οδός διαθέτει ήδη αυτόνομο, πιστοποιημένο σύστημα για την καταγραφή παραβάσεων ταχύτητας, ανεξάρτητα από το έργο της Περιφέρειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddiosoujmwd5?integrationId=40599y14juihe6ly}