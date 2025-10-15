Ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Για τις 30 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι είναι ο εκπρόσωπος της Interstar, εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ, για υπεξαγωγή και απείθεια, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή και την απείθεια και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή.

Η δίκη ξεκίνησε σε ιδιαιτέρως φορτισμένο κλίμα, με την έδρα να απορρίπτει τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης περί αναβολής. Από τη σημερινή υπόθεση απουσίαζαν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, ενώ οι συνήγοροί τους ζήτησαν αναβολή επικαλούμενοι υποχρεώσεις τους σε άλλη δίκη. Παρών στη διαδικασία ωστόσο ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.

Παρόντες ήταν πολλοί γονείς και συγγενείς των θυμάτων, που στηλίτευσαν την επιχείρηση συγκάλυψης μέσω της απόκρυψης κρίσιμου αποδεικτικού υλικού.

Το δικαστήριο αποφάσισε να υποχρεώσει τους κατηγορουμένους να παρίστανται στις 30 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, οπότε θα συνεχιστεί η υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.