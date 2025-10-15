Υπάρχει διχογνωμία για την Κυριακή. Αρκετά μοντέλα θέλουν να επηρεάζεται πάλι η δυτικοκεντρική χώρα, σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την εξέλιξη του καιρού έως και την Κυριακή έδωσε ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Όπως είναι γνωστό νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως συγκλίνουν τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα καιρού. Η νέα αυτή κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από την Παρασκευή στη δυτική Ελλάδα και θα κινηθεί ανατολικότερα κατά την διάρκεια της ημέρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως το ξημέρωμα της Πέμπτης θα ξεκινήσουν βροχές και από το απόγευμα πάνω από το βόρειο Ιόνιο θα δημιουργηθεί μια ατμοσφαιρική διαταραχή που θα δώσει πολύ νερό. Θα επηρεαστούν Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος, ίσως και η Ζάκυνθος.

Προς Βέροια, Καρδίτσα και Θεσσαλία στα βόρεια θα έχουμε καλούτσικες βροχές, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Την Παρασκευή υπάρχει τάση να κινηθούν ανατολικότερα οι βροχές. Φαίνεται να πέφτει αρκετό νερό στα βορειοδυτικά, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Αυτές οι βροχές θα εξασθενήσουν τη νύχτα.

Υπάρχει διχογνωμία για την Κυριακή. Αρκετά μοντέλα θέλουν να επηρεάζεται πάλι η δυτικοκεντρική χώρα, σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί ανατολικά και θα επιδεινώσει τον καιρό κυρίως Παρασκευή και Σάββατο και κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Μάλιστα, τα πιο έντονα φαινόμενα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, αναμένονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. Τέλος, ανέφερε πως από την Κυριακή το απόγευμα θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Για δύο 2ήμερα αρκετά βροχερά, προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του Star, στη νέα πρόγνωση καιρού που ανέβασε σήμερα στα social media του. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή την εβδομάδα περιμένουν 2 διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν με βροχές και καταιγίδες ακόμα και την Αθήνα.

Το πρώτο κύμα αναμένεται να εκδηλωθεί την Πέμπτη προς Παρασκευή καθώς οι καταιγίδες θα χτυπήσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στην ανάρτηση του τονίζει πως δεν θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση το Σάββατο ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα εκδηλωθούν ξανά βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα.

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προακλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».