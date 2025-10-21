Σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα «δίχτυα ασφαλείας» έναντι της ακρίβειας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, ενώ συνοδεύεται από συγκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:

Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν :

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Φορολογική δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα

IBAN τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά τους

Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλο λογαριασμό ΔΕΚΟ

Έντυπο συναίνεσης από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού

Βεβαιώσεις ανεργίας ή απόρριψης από τον ΟΑΕΔ, όπου απαιτείται

Αποδεικτικό κατοικίας: ηλεκτρονικό μισθωτήριο, Ε9 ή Ε2

Σε ειδικές περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον έγγραφα, όπως:

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή φοίτησης τέκνων

Διαζευκτήρια και αποφάσεις επιμέλειας

Δικαστικά έγγραφα για μη καταβολή διατροφής

Βεβαιώσεις μισθοδοσίας ή ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες

Άδεια διαμονής ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη για αλλοδαπούς

Το έντυπο συναίνεσης

Κρίσιμο έγγραφο αποτελεί το Έντυπο Συναίνεσης, το οποίο υπογράφεται από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Με την υπογραφή τους, οι πολίτες δηλώνουν ότι: