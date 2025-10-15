Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη προς Τετάρτη ο Πάνος Ρούτσι, επειδή ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε ζάλη και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Ο κ. Ρούτσι είχε διακόψει την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από 23 ημέρες, την απεργία πείνας καθώς πέτυχε την εκταφή του γιου του, Ντένις, για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.