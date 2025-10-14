Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών της σπείρας που «ειδικευόταν» σε κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία επτά μελών σπείρας η οποία διέπραττε κλοπές σε σπίτια ηλικιωμένων, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν σύμφωνα με την έως τότε έρευνα της αστυνομίας είχε προκύψει ότι η σπείρα είχε διαπράξει συνολικά 45 κλοπές, με λεία που ξεπερνούσε τα 538.430 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για «διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων - διακεκριμένων κλοπών, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, και με την συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης, υπό την μορφή: της μετατροπής ή μεταβίβασης περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, της απόκρυψης ή συγκάλυψης της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμέτοχης σε τέτοιες δραστηριότητες και γ) της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα».

Δείτε ΕΔΩ τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των συλληφθέντων.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί «στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη των εγκλημάτων ή άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι» καθώς στην «ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων».

Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6410101 και 210-6476541 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.