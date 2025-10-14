Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν τα 5,4 εκατ. ευρώ στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ.

Μια νέα κλήρωση του τζόκερ μόλις ολοκληρώθηκε και οι αριθμοί που κερδίζουν 5,4 εκατ. ευρώ είναι: 12, 15, 24, 28 και 35. Τζόκερ ο αριθμός 9.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ και στην επόμενη οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν το ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, 4 δελτία της δεύτερης κατηγορίας θα λάβουν από 100.000 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.