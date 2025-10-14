Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς συνελήφθη συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που προσήλθε νωρίτερα αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, όταν επικοινώνησε με τους αξιωματικούς της ασφάλειας δήλωσε πως συγγενής του θύματος θέλει να παρουσιαστεί και να καταθέσει γιατί με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην υπόθεση.

Αφού προσήλθε αυτοβούλως, ανακρίθηκε και έπειτα συνελήφθη.

Yπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει.

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhx7fedj2wx?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhxcj6jwkxt?integrationId=40599y14juihe6ly}