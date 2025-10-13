Οι ληστές ανάγκασαν τον επιχειρηματία να τους οδηγήσει στο σπίτι του.

Θύμα ληστείας έπεσε ιδιοκτήτης βενζινάδικου στη Γορτυνία, τον οποίο έδεσαν οι δράστες και στη συνέχεια άρπαξαν 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού του.

Οι πέντε ληστές είχαν στήσει καρτέρι στον 58χρονο, την ώρα που έκλεινε το βενζινάδικο, στην περιοχή Κοκλαμά, το βράδυ της Κυριακής. Υπό την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να τους οδηγήσει στο σπίτι του, που είναι σε μικρή απόσταση από την επιχείρηση.

Εκεί, αφού τον έδεσαν σε μία καρέκλα, με τροχό παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 200.000 ευρώ. Οι ληστές έμειναν στο σπίτι για 1,5 ώρα, ενώ κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, όπως και φρόντισαν να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ.

Τελικά, οι ληστές έφυγαν από το σπίτι λίγο μετά τις 23:00 και έπειτα από περίπου 15 λεπτά ο επιχειρηματίας κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Άμεση Δράση.