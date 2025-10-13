Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατηγορείται ο Αιγύπτιος που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο ενός έτους κοριτσάκι του.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθηνας παραπέμφθηκε να δικασθεί σήμερα, ο 27χρονος Αιγύπτιος που φέρεται πως έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στο ενός έτους κοριτσάκι του, το οποιο εισεπνευσε τον καπνο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του 27χρονου Αιγύπτιου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από χθες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο συλληφθείς εκανε χρήση μιας επεξεργασμένης μορφης ινδικής κάναβης με την ονομασία «μπονσάι» , η οποία καίγεται μέσα σε αλουμινόχαρτο, εισπνέοντας το αποτέλεσμα της καύσης.

Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.