Η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει ουρές οχημάτων, ειδικά στα σημεία εισόδου προς τα δυτικά προάστια.

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τη Δυτική Αττική να καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση παρουσιάζονται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, στη Νέα Πέραμο αλλά και στην έξοδο της Λ. Αθηνών.

Επίσης, καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) αλλά και στην άνοδο της Λ. Κηφισού.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην επιστροφή εκδρομέων προς την Αθήνα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή και υπομονή στους οδηγούς.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας και της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Η Τροχαία και η Αττική Οδός παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι ενημερώσεις για τις καθυστερήσεις δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ηλεκτρονικές πινακίδες της οδού.