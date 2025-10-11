Προς τα πού κινούνται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για την ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 30χρονου Ουκρανού, σε διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ο τραυματισμένος συγκάτοικός του και ομοεθνής του, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εκείνοι δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα.

Πού εστιάζουν οι έρευνες της αστυνομίας

Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας βρίσκεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβώσουν αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο - «κλειδί», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα νωρίς το πρωί της χθεσινής (10/10) ημέρας και το οποίο θα «ρίξει φως» στην υπόθεση.

Οι έρευνες από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, όσο και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο, βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι του νήματος.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 48χρονου τραυματία, τέσσερις άνδρες, αφού εισέβαλαν στο διαμέρισμα, ξυλοκόπησαν τον 32χρονο Ουκρανό μέχρι θανάτου, ενώ ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο.

