H Eθνική Ελπίδων τίμησε τον Πάνο Ρούτσι με μια συγκινητική χειρονομία, μετά τη νίκη της επί της Γερμανίας.

Όλοι μαζί ύψωσαν την ελληνική σημαία, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το μήνυμα «ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι», αφιερώνοντάς του τη νίκη ως ένδειξη σεβασμού στον αγώνα που έδωσε το προηγούμενο διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeulv8wsrvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Πάνος Ρούτσι είναι ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι έκανε απεργία πείνας, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού του γιου του και μετά από 23 ημέρες, σταμάτησε «αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του».