Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση με τον νεκρό άνδρα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48 ετών, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις Αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να πεθάνει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την Αστυνομία.

Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.