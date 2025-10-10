Ως στρατιωτικοί, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος και τη θέση μας, αναφέρει η ΠΟΜΕΝΣ στην ανακοίνωσή της.

«Όλοι μαζί, ένα!» με αυτό το σύνθημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) καλεί σε διαμαρτυρία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Παλιά Βουλή.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της «η ΠΟΜΕΝΣ έχει λάβει ξεκάθαρη θέση σχετικά με το πολυνομοσχέδιο, θέση που επιβεβαιώθηκε πλήρως από τους κ.κ. Αλιβιζάτο, Βερβεσό και Ευαγγελάτο κατά την πρόσφατη, επιτυχημένη ημερίδα της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, έχουμε δηλώσει τη συμμετοχή μας στη συλλογική διαμαρτυρία του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου 2025, και καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν δυναμικά και υπεύθυνα στις κινητοποιήσεις.

»Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν μια ειρηνική και θεσμική έκφραση διαμαρτυρίας, και δεν πρέπει να δώσουν αφορμή σε κανέναν «καλοθελητή» να αμφισβητήσει ή να διαβάλει τον αγώνα μας. Ως στρατιωτικοί, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος και τη θέση μας, να κινηθούμε εντός των προβλέψεων του νόμου και των κανονισμών, αποφεύγοντας κάθε ακρότητα ή συμπεριφορά που μπορεί να μας εκθέσει. Η συμπεριφορά, τα συνθήματα, τα πανό και η παρουσία μας πρέπει να είναι άψογα, χωρίς υβριστικούς χαρακτηρισμούς, εντάσεις ή αποδοκιμασίες. Μπορεί να μας χωρίζουν απόψεις, αλλά αυτή τη στιγμή μας ενώνει κάτι μεγαλύτερο: το δίκαιο των συναδέλφων μας».

Η ανακοίνωση τονίζει πως η συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή είναι αφιερωμένη σε κάθε εν ενεργεία στρατιωτικό. «Δεν φέρει τη σφραγίδα της ΠΟΜΕΝΣ, ούτε οποιασδήποτε Ένωσης ή φορέα. Έχει ως σύμβολο την Ελληνίδα και τον Έλληνα Στρατιωτικό, μακριά από κόμματα, παρατάξεις ή προσωπικές επιδιώξεις. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι... Ο στρατιωτικός δεν επιθυμεί ούτε να προσφεύγει στα δικαστήρια ούτε να διαδηλώνει στους δρόμους για τα αυτονόητα δικαιώματά του. Όμως όταν το κάνει, το πράττει με σεβασμό, ενότητα και ευθύνη».

Η ΠΟΜΕΝΣ καταλήγει πως «με τη δυναμική αλλά και απόλυτα οργανωμένη παρουσία της στη ΔΕΘ, απέδειξε ότι γνωρίζει πώς να διεκδικεί θεσμικά, χωρίς να δημιουργείται ζήτημα για κανέναν συνάδελφο. Αναμένουμε αντίστοιχη σοβαρότητα και από τους διοργανωτές της 11ης Οκτωβρίου, ώστε η κινητοποίηση να αποτελέσει υπόδειγμα υπεύθυνης και ενωτικής διεκδίκησης, χωρίς να εκτεθεί κανείς έναντι της Υπηρεσίας. Το μήνυμά μας είναι ένα: Διεκδίκηση - Ενότητα - Σεβασμός στον Συνάδελφο Στρατιωτικό».