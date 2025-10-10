Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον χώρο των δικαστηρίων.

Χρήση χασίς μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων εντοπίστηκε να κάνει μια γυναίκα, η οποία συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Άνδρες της δικαστικής αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εντόπισαν τη γυναίκα ακριβώς τη στιγμή που έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης, μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.



Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον χώρο των δικαστηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογα περιστατικά όπως κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων αποκαλύπτονται σχεδόν σε καθημερινή βάση από τη δικαστική αστυνομία εντός των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, πριν από λίγες ημέρες, είχε συλληφθεί και άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα καθήκοντά της δικαστικής αστυνομίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά, η εκτέλεση αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και η σύλληψη δραστών αυτόφωρων αδικημάτων.

Επιπλέον, οι δικαστικοί αστυνομικοί μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, ενώ στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικές πράξεις κατόπιν εισαγγελικής ή ανακριτικής παραγγελίας.