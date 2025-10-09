Η ανάρτηση του Θ.Κολυδά για τα δεδομένα που ανοίγει το ECMWF.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) αλλάζει τα δεδομένα στην Παγκόσμια Μετεωρολογία καθώς προχώρησε σε μια ιστορική κίνηση.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θ.Κολυδάς, το ECMWF, «άνοιξε ολόκληρο τον Κατάλογο Πραγματικού Χρόνου (Real-time Catalogue) σε ελεύθερη πρόσβαση για όλους, ολοκληρώνοντας το πολυετές σχέδιό του για τη μετάβαση στα ανοιχτά δεδομένα».

Ειδικότερα και όπως σημειώνει ο Θ.Κολυδάς «η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στη στρατηγική του ECMWF και ενισχύει τη δέσμευσή του στην ανοιχτή επιστήμη, τη διεθνή συνεργασία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με τη διάθεση των δεδομένων χωρίς περιορισμούς, το ECMWF υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ Εarly Warnings for All, επιτρέποντας στις κοινωνίες να προβλέπουν έγκαιρα τα ακραία φαινόμενα, να προστατεύουν ζωές και περιουσίες και να οικοδομούν ανθεκτικότερες υποδομές. Χάρις το Copernicus και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ECMWF εξασφαλίζει πλέον τη βιώσιμη παροχή δωρεάν δεδομένων για την κλιματική και επιχειρησιακή έρευνα, ενισχύοντας την ανοιχτή επιστήμη και τη διεθνή συνεργασία».