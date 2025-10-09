Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Mοιρών στην Κρήτη.

Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πλοίο του λιμενικού στην παραλία Κόκκινη Άμμος Όρμου στη Μεσαρά της Κρήτης.

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο κέντρο υγείας Mοιρών.

Την ίδια ώρα, τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία των Φαλασάρνων στα Χανιά, το μεσημέρι, όπου κατέληξε ένας 71χρονος άνδρας, με καταγωγή από τη Γερμανία, ο οποίος έκανε μπάνιο στη θάλασσα, μαζί με τον 48χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, Οι λουόμενοι που τους είδαν κάλεσαν άμεσα βοήθεια. Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 71χρονος άνδρας κατέληξε ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ, για τον 71χρονο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.