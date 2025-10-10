Το επιμελητήριο καλεί όλες τις επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού και παραγωγής τροφίμων να συμμετέχουν ενεργά στις επόμενες κοινές δράσεις ανάδειξης της Πρέβεζας, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η διεθνής προβολή.

Η Πρέβεζα συγκαταλέγεται στους 16 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του διεθνούς οργανισμού European Best Destinations, όπως δημοσιεύτηκε στον ταξιδιωτικό ιστότοπο TravelGo.gr.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου Πρέβεζας που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και επισημαίνεται ότι αυτή η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των επαγγελματιών της εστίασης, των παραγωγών, των ξενοδόχων και όλων των επιχειρήσεων που στηρίζουν την τοπική οικονομία και την ταυτότητα της Πρέβεζας ως προορισμού γεύσης, αυθεντικότητας και ποιότητας ζωής.

Το Επιμελητήριο υπενθυμίζει ότι, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων για την προώθηση της γαστρονομικής και τουριστικής ταυτότητας του τόπου, μέσα από: