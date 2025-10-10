Η Πρέβεζα συγκαταλέγεται στους 16 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του διεθνούς οργανισμού European Best Destinations, όπως δημοσιεύτηκε στον ταξιδιωτικό ιστότοπο TravelGo.gr.
Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου Πρέβεζας που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και επισημαίνεται ότι αυτή η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των επαγγελματιών της εστίασης, των παραγωγών, των ξενοδόχων και όλων των επιχειρήσεων που στηρίζουν την τοπική οικονομία και την ταυτότητα της Πρέβεζας ως προορισμού γεύσης, αυθεντικότητας και ποιότητας ζωής.
Το Επιμελητήριο υπενθυμίζει ότι, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων για την προώθηση της γαστρονομικής και τουριστικής ταυτότητας του τόπου, μέσα από:
- την καμπάνια προβολής της Πρέβεζας στο μετρό της Αθήνας σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.,
- την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα όπως το OLIVEOILMEDNET και το AgriLogistiCluster,
- την δημιουργία clusters τοπικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας,
- τις δράσεις γευσιγνωσίας και τοπικών προϊόντων σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις,
- την καθιέρωση Τοπικής Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων
- την συνεργασία με θεσμικούς φορείς (Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, ΚΕΕΕ) για την προώθηση ενός ενιαίου προφίλ προορισμού.