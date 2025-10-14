Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εκδώσετε νεά ταυτότητα με φυσική παρουσία στην αστυνομική αρχή.

Από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τις νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα παύσουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι ταυτότητες που εκδόθηκαν με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960 θεωρούνται πλέον χαμηλής ασφάλειας και δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

Σε πλήρη εφαρμογή ο Προσωπικός Αριθμός

Παράλληλα, προχωρά σε πλήρη εφαρμογή ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), που θα αποτελέσει το ενιαίο μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο. Ο Π.Α. θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, συγκεντρώνοντας όλες τις διοικητικές πληροφορίες σε έναν μοναδικό αριθμό.

Η προθεσμία για την έκδοση του Π.Α. λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία είναι απλή και ψηφιακή, μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Εναλλακτικά, η έκδοση μπορεί να γίνει σε ΚΕΠ ή Προξενικές Αρχές.

Βήματα έκδοσης:

Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

Επιλογή «Έκδοση Π.Α.»

Αυτόματη δημιουργία του αριθμού

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).