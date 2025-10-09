«Ελπίζουμε να διατηρήσει την όρασή της», δηλώνουν οι γιατροί.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Αθήνα, με θύμα μία 39χρονη έγκυο γυναίκα, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση από τον ίδιο της τον σύζυγο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης χρησιμοποίησε πιρούνι για να τη χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα και κίνδυνο απώλειας της όρασης.

Η γυναίκα, υπήκοος Γεωργίας, μετέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Αττικό Νοσοκομείο, αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ. «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, ένα φρικτό θέαμα. Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Action24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι γιατροί, μόλις την παρέλαβαν, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, καθώς τα τραύματά της μαρτυρούσαν βίαιη επίθεση. Η 39χρονη νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με αστυνομική φύλαξη, ενώ την Τρίτη υποβλήθηκε σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και δίνει μάχη τόσο για τη ζωή του αγέννητου παιδιού της όσο και για την όρασή της.

«Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν. Ελπίζουμε να διατηρήσει την όρασή της», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, τονίζοντας τη φρίκη του περιστατικού.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο φερόμενος δράστης — ένας 43χρονος, επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία — εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Ψυχικού και στη συνέχεια κρατήθηκε για περαιτέρω ανάκριση.

Το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζουν τη χώρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των θυμάτων και αποτελεσματικότερη παρέμβαση των αρχών.

