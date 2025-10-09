Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Πού θα σημειωθούν βροχές.

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη (9/10/2025), σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις και ελάχιστες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.