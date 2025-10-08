Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Αναβλήθηκε από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένι.

Η αναβολή έγινε μετά τη νέα παραγγελία προκειμένου να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι. Θα σταλεί νέα παραγγελία από την αστυνομία στο οποίο θα ζητείται να πει η οικογένεια ποιες ακριβώς εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική, που διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή της σορού θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Το πότε θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcxtp3yodyx?integrationId=40599y14juihe6ly}