Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Συνταγματικών & Θεσμικών Εξελίξεων Syntagma Watch, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Πενήντα χρόνια από τη θέσπιση του Συντάγματος. Εφαρμογή – Παραβιάσεις – Αναθεώρηση», την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκαίτε (Ομήρου 14-16 Αθήνα).

To Συνέδριο ανοίγει με καλωσόρισμα – εισαγωγική ομιλία του Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη, Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Στο πρώτο τραπέζι (7 Οκτωβρίου, 18:45-20:45) με τίτλο «Ζωντανό Σύνταγμα και άτυπες συνταγματικές μεταβολές» συζητούν o Σπύρος Βλαχόπουλος (Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ), η Νέδα Κανελλοπούλου (Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), ο Γιάννης Τασόπουλος (Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ), ο Απόστολος Βλαχογιάννης (Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου) και η Αλκμήνη Φωτιάδου (Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου) με προεδρεύοντα τον Μιχάλη Πικραμένο (Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ).

Στο δεύτερο τραπέζι (8 Οκτωβρίου, 17:00-19:00) με τίτλο «1975-2025: Παραβίαση, καταστρατήγηση και ανθεκτικότητα του Συντάγματος» συζητούν ο Κωνσταντίνος Γώγος (Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου, ΑΠΘ), ο Γιώργος Καραβοκύρης (Αναπλ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ), ο Νίκος Παπασπύρου (Αναπλ. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ), ο Χάρης Τσιλιώτης (Aν. Καθηγητής Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και η Βασιλική Χρήστου (Επικ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ) με προεδρεύουσα τη Βανέσσα-Παναγιώτα Ντέγκα (Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Εφέτη ΔΔ).

Το Συνέδριο κλείνει με το τρίτο τραπέζι (8 Οκτωβρίου, 19:00-21:00) με τίτλο «Θεσμικά αντίβαρα: Ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης;» στο οποίο συζητούν ο Κώστας Δουζίνας (Καθηγητής Νομικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου), ο Κώστας Χρυσόγονος (Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ), η Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (Αναπλ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), ο Νικόλαος Σημαντήρας (Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ) και ο Κώστας Μποτόπουλος (Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου) με προεδρεύοντα τον Ιωάννη Σαρμά (τέως υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγηθούν μετά τη δεύτερη μέρα.

Εγγραφές 7.10.25 στις 17:30 και 8.10.25 στις 16:30.