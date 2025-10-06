Τι ζητά ο εισαγγελέας στη νέα παραγγελία για την ευλογιά των προβάτων.

Η δικαστική έρευνα για την ευλογιά των προβάτων στη Θεσσαλία διευρύνεται, έπειτα από νέα παραγγελία του προϊσταμένου της εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς τις εισαγγελίες Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Με τη νέα παραγγελία, ο εισαγγελέας ζητά να γίνει έλεγχος και για τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων σε ό,τι αφορά την διάδοση της νόσου και της τήρησης των προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.

Η προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία αφορούσε τους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων σχετικά με τη νόσηση ζώων από ευλογιά και τη διοχέτευση τους στην αγορά.

Σημειώνεται πως η προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας έχει ήδη αναθέσει προς διερεύνηση τις καταγγελίες της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για τη διαχείριση της νόσου.