Η απόφαση των αγροτών για τα μπλόκα. Βγαίνουν στο δρόμο από 30/11.

Από 30 Νοεμβρίου οι αγρότες αρχίζουν να βγαίνουν με τα τρακτέρ τους σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι 5 Δεκεμβρίου θα έχουν στηθεί τα μπλόκα ανά την επικράτεια.

Για τη Θεσσαλία, το ενιαίο μπλόκο δεν φαίνεται να υπερισχύει. Η Θεσσαλία θα αποφασίσει εντός της εβδομάδας για ένα ή κατά τόπους μπλόκα. Ειδικότερα, η ηγεσία του αγροτικού κινήματος στη Θεσσαλία αντιλαμβάνεται ότι ένα, ενιαίο μπλόκο θα είναι αυτό που θα δώσει ώθηση στον αγώνα τους και θα φέρει αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν στη Θεσσαλία φωνές για μικρότερα τοπικά μπλόκα ανά νομό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Όμως εντός της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα λιμάνια ή και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. ;Άλλωστε πάνω από 415.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Οι αγρότες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Οι αγρότες με την απόφασή τους στέλνουν οριστικό μήνυμα στην κυβέρνηση δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να στηθούν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ για όσο χρειαστεί, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ο κεντρικός οδικός άξονας της χώρας θα αποκλειστεί μέσα στην καρδιά των Χριστουγέννων.

Την έξοδο στα μπλόκα ωθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πιο συγκεκριμένα, η καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, οι τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα.