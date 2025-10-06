59χρονη γυναίκα στην Αργυρούπολη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι.

Τον εφιάλτη που έζησε έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει, περιέγραψε μια 59χρονη γυναίκα.

«Mπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα. Και πάω να μπω στην είσοδο, με κλειδί. Με βούτηξε ένας από το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω. Μου έσκισε τη μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει» περιέγραψε η γυναίκα μιλώντας χθες στο Star.

«Φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα»

«Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του τραβήξω, φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω. Από τη δύναμή του και τον σωματότυπο κατάλαβα ότι ήταν νέος», πρόσθεσε η ίδια.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του νεαρού άνδρα ενώ όλη η γειτονιά παραμένει ανάστατη.

Σύζυγος 59χρονης: Την καβάλησε και της έσκισε την μπλούζα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, ο σύζυγος της 59χρονης, περιγράφοντας στο MEGA τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε: «Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στην πόρτα μέσα, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddakqrtc005l?integrationId=40599y14juihe6ly}