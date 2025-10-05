Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη Δευτέρα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα 29 ετών στη Ζάκυνθο, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο άνδρα, υπάλληλο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, στη Δροσιά, τα ξημερώματα της Τρίτης (30/09).

Ο 29χρονος συλληφθείς έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και κρατείται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου.

Τον ζήλευε και τον πυροβόλησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία χώρισε πριν από τέσσερα χρόνια.

Εκείνη συνέχισε τη ζωή της με άλλον άνδρα, που –όπως καταγγέλλεται– είχε ενοχλήσει πολλές φορές στο παρελθόν τον 38χρονο.

Το θύμα κατονόμασε αυτόν τον άνδρα ως τον δράστη της επίθεσης.Άφαντη παραμένει και η γυναίκα, ενώ, εικόνες που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει το θύμα στον κήπο, είναι σοκαριστικές.

Ο άτυχος άνδρας, ήδη τραυματισμένος, ρωτάει με τρεμάμενη φωνή τον άνθρωπο που τον σημαδεύει «τι κάνεις;», την ώρα που παλεύει να σταθεί ζωντανός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες στο σημείο, την ώρα που μαρτυρίες κάνουν λόγο για έξι πυροβολισμούς.

Ο 38χρονος, βαριά τραυματισμένος στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη, κατάφερε να φτάσει μόνος του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».